Na Novi cesti za Opčine je promet upočasnjen in mestoma nastajajo manjši zastoji, so sporočili lokalni policisti. V bližini križišča z Ul. Conconello je počila vodna cev in družba AcegasApsAmga izvaja nujna dela. Zato poteka promet izmenično po enem vozišču, začasno so namestili semafor.