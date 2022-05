Upočasnjen promet na Obalni cesti

Na Obalni cesti pod Križem, na območju Šonika, že nekaj dni potekajo dela na vodovodnem omrežju, ki povzročajo težave v prometu. Posebno v jutranjih urah nastajajo kolone, čakalna doba pa na srečo ni predolga, saj so ob gradbišču postavili semafor, ki nekoliko lajša težave voznikom. Na odseku Obalne ceste v smeri Brojnice so dela na starem in dotrajanem vodovodu zelo pogosta, do okvar in posledično do puščanja na vodovodni cevi še bolj pogostoma prihaja na starem vodovodu, ki povezuje Nabrežino s Trstom in ki teče med kriškimi vinogradi pod cesto, ki ji Križani pravijo aurisina.