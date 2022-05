Upokojencu ukradla torbo z denarjem

Karabinjerji iz Nabrežine so med rednim nadzorovanjem obmejnega pasu na avtobusu, ki je iz Romunije vozil v Španijo, izsledili 50-letno žensko na begu. Prestati mora 4 leta in 6 mesecev zaporne kazni zaradi ropa v oteževalnih okoliščinah. Skupno z dvema ženskama je ukradla torbo z denarjem upokojencu, ki je iskal pomoč pri hišnih opravilih. Dogovorila sta se za spoznavno srečanje na železniški postaji, pri čemer sta se z njo predstavili še ostali dve ženski. S pretvezo, da morajo dvigniti prtljago, so ga pospremile v zakotnejši del postaje, kjer so mu ukradle torbo, v kateri je bil denar. Nato so pobegnile in izginile neznano kam. Karabinjerji so žensko pospremili v tržaški zapor, kjer bo prestala kazen.