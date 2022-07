Uporaba mask v Medjevasi, Štivanu, Devinu in Ribiškem naselju

Devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec je malo po 15. uri naposled izdal odredbo, ki zaradi hudega požara, ki je zajel Kras oziroma zaradi skrb vzbujajočih vrednosti prašnih delcev PM10, ureja obvezno nošenje zaščitne maske FFP2 na prostem v Medjevasi, Štivanu, Devinu in Ribiškem naselju do konca izrednih razmer. Vsem občanom župan priporoča, naj ostanejo doma z zaprtimi okni in naj se ne premikajo, če res ni nujno.»Okrepitve prihajajo, da bi na vse načine preprečili požaru, da bi se približal Medjevasi. Prebivalce smo medtem obvestili, naj bodo pripravljeni na morebitno evakuacijo,« je povedal župan, ki je v vas prišel okrog 13. ure in se je pogovoril z gasilci, ki so v vasi od včerajšnjega dne.

Občina Devin - Nabrežina je vzpostavila t.i. Občinski Operativni Center COC (Centro Operativo Comunale) glede na krizno situacijo zaradi požarov. Sedež ima na občini – za klic v sili lahko vsak vtipka naslednje številke: 800 500 300 ali 335 6079577. Sproti bodo bomo poročali o razvoju dogodkov. V nabrežinski telovadnici pa postavljajo center za prvo pomoč.

Domačini medtem pripravljajo linija na gozdni cesti za Jamlje, da bi zaustavili ogenj.