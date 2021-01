Uporni gostinec še naprej streže pijačo

Lastnik lokala Al Foro nadaljuje svojo bitko z mlini na veter. Po treh globah, ki mu jih je policija izdala v dveh dneh (v torek in sredo), ob tem ga je doletelo še nekajdnevno prisilno zaprtje, ki ga ni upošteval, so ga danes v dopoldanskih urah obiskali še karabinjerji. In mu naložili še eno kazen.

A lastnika lokala v Ul. Coroneo, 53-letnega Fabia Martinija, vse te sankcije ne bodo ustavile, pravi. Strankam bo stregel še naprej, čeprav vladna uredba v oranžno obarvanih regijah tega ne dovoljuje. Vse to počne v okviru državne kampanje #ioapro in iz potrebe po golem preživetju. Kot je dejal, vztraja z odprtim lokalom, ker lahko le z tako plačuje redne stroške. Med katerimi so tudi plače za zaposlene.