Urbana gverila v Trstu (video)

21.00: Območje Drevoreda Campi Elisi še vedno ni varno, nasilneži v črnem nadaljujejo z izgredi, proti policiji mečejo različne predmete. Omenja se skupina Black Bloc, ki slovi po nasilnem vedenju na demonstracijah širom po Evropi.

19.20: Stanje se je zaostrilo in je ponekod nastala prava urbana gverila.

17.46: Skupina protestnikov, ki se niso sprijaznili z izgonom izpred pristanišča, so se zabarakidirali v bližnji Ulici Schiaparelli. Prehod so zaprli z zabojniki za smeti tudi v Drevoredu Campi Elisi, pred tovornjaki ki ne morejo nadaljevati poti do pristanišča. Med njimi naj bi bili zlasti skrajni desničarji in huligani. Proti njim se po Drevoredu Campi Elisi pomika policija, ki je že izstrelila nekaj solzivcev.

Zaradi dveh demonstracij sta zaprta za promet mestno nabrežje od Velikega trga proti Sv. Andreju in Drevored Campi Elisi.