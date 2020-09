Urbanistična strast do prostora

V nekdanjem skladišču družbe Lloyd Austriaco v Ul. Androna Campo Marzio 8 bodo v petek odprli razstavo urbanističnih in arhitekturnih načrtov avstrijskega arhitekta Petra Lorenza, ki ima biroja na Dunaju in v Innsbrucku. Na razstavi z naslovom Passion for Space arhitekt, ki je s svojimi projekti tudi v Trstu pustil pečat, predstavlja vrsto stavb, zgrajenih v Avstriji in drugod.

Že sam naslov razstave, s katero želi avstrijski arhitekt obeležiti tudi 40-letno kariero, namiguje na reagiranje arhitekture/arhitekta do okolja. Avtor razstave, pri ureditvi katere je sodelovala tudi Giulia Decorti, partnerka v obema avstrijskima birojema, želi preko panojev in maket predstaviti odnos do konteksta, ki je tako značilen za Srednjo Evropo. Na uradni predstavitvi razstave v skladišču, ki predstavlja edinstven primer industrijske arhitekture 19. stoletja in ki je bilo vrsto let nedostopen javnosti, je avstrijski arhitekt spomnil, na vlogo, ki jo je nekoč imel Trst. »V Trstu so v preteklih stoletjih gradili po idejnih zasnovah najpomembnejših evropskih arhitektov. To mesto sodi med srednjeevropska mesta z največjim mednarodnim arhitekturnim doprinosom, pa tudi med mesta z največjim potencialom,« je prepričan avstrijski arhitekt, ki obžaluje urbanistično stagnacijo Trsta, ki se je začela po drugi svetovni vojni.