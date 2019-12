Uredili grob družine Tomažič

Ob obletnici smrti Pinka Tomažiča, Simona Kosa, Ivana Vadnala, Ivana Ivančiča in Viktorja Bobka sta se poleg udeležbe na nedeljski slovesnosti Tržaški partizanski pevski zbor Pinka Tomažiča in prostovoljci Zveze slovenskih kulturnih društev podali na grob družine Tomažič in ga ob priložnosti uredili.

Člani zbora so izvedli čiščenje na dan obletnice, se pravi 15. decembra, medtem ko se je delegacija ZSKD podala na nadaljevanje dela naslednjega dne. Zanemarjen grob, ki ga zob časa načenja, bi bil najbrž potreben temeljite prenove, saj je veliko škode opravila tudi deževnica, ki je do nedavnega pronicala s nadstreška, dokler ga ni Občina Trst sanirala.