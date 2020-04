Ursus odplul na vzdrževanje

Tokrat ni šlo za »beg«, kot se je zgodilo marca 2011, ko se je ob močni burji žerjav Ursus odvezal od pomola in zaplul po Tržaškem zalivu. Orjaški plavajoči erjav Ursus s stoletno zgodovino, ki je navadno privezan ob 4. pomolu v starem pristanišču, sta dva vlačilca ravnokar odpeljala na vzdrževanje. Pred kratki je začela namreč v podpalubje vdirati voda, zaradi česar se je začel potapljati. Poleg vlačilcev so bili na kraju še gasilci s pomorsko enoto in osebje pristaniškega poveljstva. Žerjav so odpeljali do tretjega suhega doka v ladjedelnici sv. Marka, kjer bodo lahko opravili potrebna popravila.

Do sredine marca je na žerjavu v znak protesta bival gostinec Marcello Di Finizio, ki je na Ursusu vztrajal celih 296, nakar je bil prisiljen sestopiti zaradi omenjene poškodbe podpalubja.