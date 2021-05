Usodna zmeda z Resslovima ulicama

»Enotna številka za klice v sili 112 ni učinkovita. Preveč je zamud in pomanjkljivosti,« opozarja deželni svetnik mešane skupine Walter Zalukar, ki iz pričevanj občanov in občank opaža, da na prizoriščih nesreč in drugih dogodkov, kjer je potreben hiter poseg, reševalci in policija večkrat zamujajo. Po njegovem mnenju gre neprijetno pomanjkljivost pripisati osebju, ki se na klice odziva iz Palmanove. »Žal ne poznajo celotnega deželnega ozemlja. Zato je na primer 27. aprila ob uri kosila rešilec pristal v tržaški Ulici Giuseppe Ressel, da bi nudil pomoč osebi, ki pa je bila v Ulici Josip Ressel v dolinski občini. Do nesrečneža, ki ga je obšla slabost v gostilni, so rešilci prispeli enajst minut zatem. Zdravstveno stanje moškega se je hitro poslabšalo in žal je v bolnišnici umrl,« je navedel Zalukar ter dodal, da so reševalno vozilo takrat poslali iz središča mesta, ko bi lahko v dveh minutah na kraj dogajanja prispelo vozilo iz postojanke v Žavljah. »Enotna številka neučinkovito deluje že štiri leta. Napočil je čas za preureditev sistema, bolj kot za zamenjavo vodstva, o kateri se v teh dneh debatira,« je zaključil svetnik.