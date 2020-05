Uspešni na kemijskih igrah

Dijaki smeri okoljskih biotehnologij na izobraževalnem zavodu Jožefa Stefana se veselijo odličnih rezultatov, ki so jih tudi letos dosegli na italijanskih Kemijskih igrah. Letošnjih iger se je udeležilo 4000 dijakov iz cele Italije. Zaradi izrednih koronavirusnih razmer so organizatorji potek tekmovanja nekoliko priredili.

Dijaki Stefana so se lepo odrezali. Na deželni ravni sta se v kategoriji A, v kateri je nastopalo 64 tekmovalcev, izkazala dijaka drugega razreda okoljske biotehnološke smeri: Anja Battilana je pristala na drugo mesto, Goran Polojaz pa na četrto. Oba sta se na tekmovanje pripravljala pod mentorstvom profesorice Nidie Sivitz.

V kategoriji C iste smeri pa je bila tretja dijakinja petega razreda Lejla Juretič. V tej kategoriji je na deželni ravni tekmovalo 63 dijakov. Petošolka je s pripravami na tekmovanje začela že pred prekinitvijo didaktične dejavnosti, v koronačasu pa je trenirala kar sama.

Mentorica Nidia Sivitz je vse dijake, ki so sodelovali na letošnjih Kemijskih igrah posebno pohvalila, saj so kljub neobičajnim pogojem učenja dokazali pravi pristop do snovi in dobro voljo.