Uspešno premagala poliklorobifenile

Poliklorobifenili so res strupena sintetična organska snov, s temeljito analizo njihovih toksikoloških vidikov in učinkov kopičenja v okolju pa je Nasya Skerk osvojila najvišjo oceno na kemijsko - biotehnološki smeri državnega Izobraževalnega zavoda Jožefa Stefana. Odličnjakinja iz Repna se je na letošnji zaradi koronavirusa prilagojeni različici mature predstavila z elaboratom, v katerem je orisala temeljne lastnosti omenjene škodljive spojine.

»Poliklorobifenile so začeli v industriji uporabljati v 20. letih prejšnjega stoletja in jih nato prepovedali v 80. letih, ker so toksični in se kopičijo v okolju. V sklopu procesa, ki mu pravimo biomagnifikacija, se skozi prehransko verigo znajdejo tudi v človeškem telesu,« je razložila in omenila, da so tovrstne posledice očitne tudi na krajevni ravni. Pred dvema letoma je raziskava o Tržaškem zalivu dokazala, kako povečujejo smrtnost in neplodnost med različnimi morskimi organizmi in živalmi, med katerimi so delfini. Nasya je sicer bila pred maturo kar pošteno napeta, potem pa se je po zaslugi profesorjev vsaj delno pomirila. Pred njenim nastopom so se namreč člani maturitetne komisije vljudno pohecali in posmejali, da bi bilo vzdušje bolj sproščeno.

»Vedela sem, da lahko ciljam na stotico. Izhodiščno sem imela dovolj točk in sem dala vse od sebe. Upala sem v ta rezultat in mi je na koncu res uspelo. Glede na dane razmere je tudi sama matura potekala kar v redu,« je razložila. Pouk na daljavo je bil po njeni oceni kar naporen. Zahteval je popolnoma različno metodo dela. S povsem spremenjenim načinom učenja pa se ne bi uspeli ustrezno pripraviti na pisne naloge. Ta različica je tako bila pravi kompromis.