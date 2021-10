»Ustanovitelji bi bili na nas ponosni«

Pred 70 leti je v Škednju nastala prva slovenska skavtska skupina na Tržaškem. Oktobra 1951 se je prvič zbrala skupina fantov, ki je skavtizem spoznala po zaslugi takratnega kaplana Lojzeta Zupančiča, prvega duhovnega vodje Slovenskih tržaških skavtov.

Okroglo obletnico bodo praznovali z več dogodki. Prvi je zaživel preteklo nedeljo, ko so se odrasli in mladi skavti iz vse tržaške pokrajine že zgodaj zjutraj zbrali na trgu pri Sv. Jakobu. Po jutranjem zboru so se udeležili maše v cerkvi sv. Jakoba apostola, ki jo je daroval Tomaž Kunaver. Obred so spremljali s petjem in igranjem kitar v družbi domačega zbora. Nato so se podali na sprehod do Velikega trga, kjer so v glavnem zboru zapeli Skavtsko pesem in prisluhnili pokrajinskima načelnikoma Matii Premolinu in Vlasti Novak. »Naši ustanovitelji bi bili zelo zadovoljni in ponosni, da nas je danes tukaj toliko,« sta dejala, »Pridite fantje, strnimo vrste. Skavt vsak človek v Bogu je brat, so prepevali naši predniki. A danes so med nami tudi dekleta, možje, žene in otroci.«

Z igro in s pričevanji nekdanjih voditeljic in voditeljev so razdeljeni v deset mešanih skupin najmlajši prisluhnili pričevanjem starejših in spoznali nastanek skavtizma.