Policisti so se okrog 11. ure odpravili v Naselje sv. Sergija, potem ko so prejeli sporočilo, da se je na tamkajšnjem območju mudil moški, ki je s seboj nosil nož. Policisti so nato ustavili moškega v baru pred stanovanjskim blokom, ki ga Tržačani poznajo kot Casa dei puffi, pregledali so njegove dokumente. Preiskave so trenutno še v teku.