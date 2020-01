Utajili za 1,3 milijona evrov davka IMU

Več podjetij, ki delujejo v tržaškem pristanišču, se je v zadnjih petih letih izognilo plačilu davka na nepremičnine IMU, pri čemer znaša skupna vsota, ki so jo utajila, 1,3 milijona evrov, kateri je treba prišteti še 60.000 evrov kazni za administrativne prekrške v zadnjih dveh letih. To so odkrili pripadniki pomorskega in letalskega oddelka tržaške finančne straže, ki so v lanskem letu opravili več pregledov in preiskav, da bi preverili redno plačevanje davka IMU za nepremičnine v pristanišču in pravilno uporabo območij v lasti državne domene, ki so bila dana v koncesijo podjetjem, ki delujejo v pristanišču.

Finančni stražniki so preglede opravili pri približno 30 trgovskih in industrijskih podjetjih, pri čemer so odkrili precej razširjen pojav utajevanja davkov. Omenjena podjetja so kršila državno zakonodajo, ki velja že od leta 2006: niso namreč javila katastrske spremembe kategorije nepremičnin, v katerih opravljajo svojo dejavnost, in jih tako še naprej uvrščali v kategorijo E/1, v primeru katere je subjekt oproščen plačevanja davka IMU. V nasprotju s tem državna zakonodaja določa, da na območjih državne domene, ki niso namenjena pomorskemu prometu oz. pristaniškim dejavnostim ter se jih uporablja za izvajanje konkurenčnih trgovskih dejavnosti, ki ustvarjajo dobiček, je treba vključiti tamkajšnje nepremičnine v drugačno kategorijo, za katero pa je predvideno plačevanje omenjenega davka.