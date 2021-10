V arhivu Generali 190 let zgodovine

Tržaška družba Generali praznuje letos 190 let delovanja. Kako je zavarovalniška družba nastala in se razvila od decembra 1831 do danes lahko spoznamo z obiskom bogatega arhiva, ki so ga pravkar uredili v palači Berlam na tržaškem mestnem nabrežju in ga odprli javnosti. Na novem sedežu zgodovinskega arhiva so uredili zgovorno razstavo. Igralec in pisatelj Matteo Caccia je strnil skoraj dve stoletij dogajanja v 19 zgodb, ki pripovedujejo o bogati, mednarodni, svetovljanski zgodovini zavarovalnice od samega nastanka v obdobju tržaškega prostocarinskega pristanišča.

Generali je na primer prvi postavil avtomat za zavarovalne police za potnike, ki so z desetimi centi kupili dokument in bili tako brez podpisov ali drugih birokratskih postopkov zavarovani med potovanjem z vlakom ali ladjo. Leta 1899 je o tem poročal neapeljski dnevnik Il Mattino.

V arhivu je ohranjenih približno 15 kilometrov dokumentov, 3000 zbirk zapisnikov in 3000 fotografij, albumov ter starinskih tiskovin. Shranjeno gradivo je del dokumentov, ki so nastali v Trstu, Benetkah in Milanu. Med dokumenti je ohranjen tudi življenjepis s pismom, ki ga je Franz Kafka poslal, ko je iskal zaposlitev v Trstu.

Ogled arhiva je možen s predhodno rezervacijo in v skladu z veljavnimi predpisi za zajezitev pandemije. Več informacij na naslovu archiviostoricogenerali@generali.com.