V avtobusu so se norčevali iz Gilda, ta je odreagiral

V torek pozno popoldne je na avtobusu številka 21 moški srednjih let zbesnel in pljunil v skupino mlajših potnikov. Prizor je nekdo posnel in ga nato objavil na družabnih omrežjih, kjer je bil moški tarča hudih in neprijetnih komentarjev. Malokdo si je postavil vprašanje, kdo je človek na posnetku in zakaj je storil tako dejanje. O dogodku je na svoji Facebook strani poročal Michele Scozzai, odgovorni za stike z javnostmi pri tržaškem podjetju Trieste Trasporti, ki je rekonstruiral dogodek, ogorčen nad komentarji. Scozzai je namreč ugotovil, da je bil jezni moški na posnetku znani Tržačan Gildo, eden izmed zadnjih pacientov Franca Basaglie, ki je v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja z zakonom 180 popolnoma spremenil pristop do psihiatričnih bolnikov in jim povrnil že pozabljeno dostojanstvo. Scozzai razlaga, da Gildo ni nasilna oseba in se težko razjezi. Z ljudmi se rad ustavi in poklepeta, a žal trpi za posledicami hudih travm, ki jih je doživel v mladih letih. Vozniki avtobusov Gilda že poznajo in vedo, da sploh ni nasilen. V torek na avtobusu številka 21 se je skupina mladoletnikov, starih od 13 do 16 let, iz njega norčevala. Vsi so nosili zaščitno obrazno masko in se pogovarjali v slovenščini in italijanščini, kar daje misliti, da so fantje tržaški Slovenci. Voznik jih je med potjo večkrat opozoril, naj nehajo z zmerjanjem. Ti pa so nadaljevali, Gildo pa se je pošteno razjezil in prosil voznika, naj pokliče policijo. Med potniki je nekdo izrekel nesrečen stavek: »Kar pokliči, saj bodo karabinjerji tebe odpeljali!« Takrat je Gildo vstal, se približal mladoletnikom in pljunil enega v obraz in majico. Voznik je avtobus ustavil in ponudil razkuževalni gel mladoletnikom. Gildo, prestrašen in nemiren je sedel na svoje mesto. Ko so se vsi umirili, je voznik nadaljeval svojo pot.