V avtodomu aretirali moškega na begu

Policisti so včeraj na avtocestnem priključku pri Štivanu aretirali 33-letnega voznika avtodoma, državljana Romunije, ki je bil namenjen v Slovenijo. Ugotovili so, da je moški na begu. Državno tožilstvo v Cremoni je namreč leta 2019 zaradi kraje zanj odredilo stirimesečno zaporno kazen. Med preiskavo so policisti tudi ugotovili, da se je moški posluževal ponarejenega vozniškega dovoljenja, zaradi česar so ga ovadili. Policisti so vozilo zasegli in moškega prepeljali v tržaški zapor. Naložili so mu tudi globo 40 evrov zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja.