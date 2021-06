V avtomobilu pustil ključe, tat se je odpeljal

Tržaški policisti so včeraj zvečer izsledili ukraden avtomobil in ga vrnili lastniku. Vse se je pripetilo v le nekaj urah. Moški je sredi popoldneva v Ul. Carducci stopil iz avtomobila in se napotil do bližnjega bankomata. Avtomobila ni zaklenil, v njem pa je pustil tudi ključe. Takoj zatem je v avtomobil vstopil mladi moški in se odpeljal. Lastnik avtomobila je takoj obvestil policijo, ki so kmalu zatem začeli iskalno akcijo. Avtomobil so našli dve uri kasneje v Ul. Geppa, na srečo lastnika je bil nepoškodovan.

Do najdbe ukradenega vozila je prišlo tudi v jutranjih urah. Moški je v Ul. Madonnina našel motocikel, ki so mu ga ukradli pred nekaj dnevi. O najdbi je obvestil policijo, ki je prišla na kraj in opravila pregled motocikla, ki je bil nepoškodovan.