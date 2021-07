V bančni poslovalnici je šlo za okvaro na vratih

Ponoči so gasilci namestili rdeča in bela trakova na vhod poslovalnice Zadružne kraške banke Trst Gorica v Ulici san Spiridione. Opazili so namreč, da je bila na vratih okvara, zaradi katere je bil vhod in izhod iz pritličja, kjer je nameščen bankomat, oviran oziroma nevaren. Zaradi tega so vhodna vrata blokirali.

O nočnem dogajanju pa niso bili obveščeni pristojni pri ZKB, ki so danes dopoldne opazili trakova, ne da bi vedeli, kdo ju je namestil. Ker sta bila na vrata prilepljena na grob način, so sprva pomislili, da gre za vandalsko dejanje.