V Barkovljah manjši tovornjak padel v morje med jadrnice

Na trgu 11. septembra v Barkovljah je okoli 9. ure manjši tovornjak podjetja Trieste Trasporti padel v morje. Voznik je le za nekaj minut zapustil vozilo in se oddaljil. Mimoidoči so opazili, da se je tovornjak začel premikati proti robu pomola in nenadoma padel v vodo med jadrnice.

Prispeli so karabinjerji iz Nabrežine in najprej preverili, ali je kdo v tovornjaku. V njem ni bilo nikogar. Nekaj minut kasneje se je zglasil 57-letni voznik, ki je priznal, da ni potegnil ročne zavore. Na kraj so prispeli tudi karabinjerji iz Barkovelj in Miramara ter gasilci, ki so vozilo izvlekli iz vode.