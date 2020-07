V Barkovljah zbirajo gradivo za razstavo

Pri SKD Barkovlje ob 75-letnici osvoboditve prirejajo priložnostno razstavo. Ta bi obsegala obdobje od prve svetovne vojne preko fašizma in druge svetovne vojne do povojnega obdobja in zavezniške vojaške uprave, omejevala pa bi se na področje Barkovelj, Grete in Rojana. Organizatorji v ta namen zbirajo gradivo za razstavo (predmete, dokumente, fotografije, pa tudi ustna pričevanja in spomine), ki med drugim predstavlja priložnost, da spomini in predmeti ne gredo v pozabo. Zaradi tega prosijo in pozivajo kogar bi imel karkoli od omenjenega ali bi želel zaupati svoje zgodbe in spomine, da pokliče na telefonsko številko 328 1830197 (Martin).

Barkovlje so med drugo svetovno vojno veliko prispevale k osvobodilnemu boju: v okviru Osvobodilne fronte je v tej vasici ob morju delovala izredno organizirana in aktivna mreža ilegalcev in terencev, med katerimi tudi kasnejša senatorka v italijanskem parlamentu Jelka Grbec, ki so zbirali orožje in opremo za partizane, lepili letake ter izvajali diverzantske akcije. Spomin nanje se je do nedavnega ohranjal le preko ustnega izročila domačinov in spominov, ki jih je Grbčeva zapisala v brošuri Barkovlje, pri nas je bilo tako. Letos je 1. maja prišlo do izjemnega odkritja: domačin Mito Pertot iz ku’rta od Štakov doma namreč hrani ravno zastave aktivistov OF, ki jih je po vojni našel na podstrešju Rumene hiše na Furlanski cesti, kjer so imeli ilegalci svoje sestanke ter angleško zavezniško zastavo, ki je po vojni visela v Barkovljah. Poleg Mitovih zastav pa so iz zaprašenih škatel na dan prišli tudi številni dokumenti: med njimi poziv Barkovljanu Milivoju Pertotu, da se zglasi v t. i. posebnih bataljonih v Abrucih.