V bazenu Acquamarina, na koncu tržaškega mestnega nabrežja, se je okrog 15. ure zrušila streha. Na prizorišču so gasilci, karabinjerji, policija in služba 118, kvestura pa je prve informacije o poškodovanih že demantirala: bazen trenutno obnavljajo, zato naj bi bil zaprt za javnost. Kaže, da poškodovanih ni. Notranjost si ogledujejo karabinjerji in gasilci.

