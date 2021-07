V Bazovici odslej polnjenje in popravljanje e-koles

Kolesa na električni pogon so prav gotovo najprimernejše prevozno sredstvo za vsakogar, ki bi želel uživati v lepotah Krasa in odkrivati tudi manj znane kotičke naših krajev. Tega se prav dobro zavedata tudi Lokalna akcijska skupina Kras ter podjetje Trieste Green tour, ki sta v soboto v Bazovici na dvorišču gostilne Pri lipi predala namenu prvo postajo za napajanje električnih koles na Krasu ter točko za prvo pomoč za kolesarje (za popravilo koles). Slednji bosta zastonj na razpolago domačinom in turistom, ki jih bo pot popeljala mimo, v načrtih pa je postavitev drugih podobnih postaj na Krasu.

Otvoritve postaj za kolesarje je omogočil javni razpis LAS Kras, projekt pa je del širše pobude Poti burje oziroma kolesarske steze, ki se vije od Zagraja na Goriškem pa vse do Milj ter čez mejo do Pirana. Označena pot s postajami za napajanje koles v bližini gostiln bo tako turistom in domačinom omogočala trajnosten in zdrav način občudovanja kraških lepot in okušanja kulinaričnih specialitet. Prisotne so nagovorili predsednik LAS Kras David Pizziga, predsednik Trieste Green tour Antonio Delconte, točko in kolesa pa je blagoslovil duhovnik Žarko Škerlj.

Ravno električna kolesa so postala glavni junak drugega dela srečanja v Bazovici. Prisotni smo se namreč lahko tudi sami preizkusili v kolesarjenju na električnih kolesih. Pot nas je popeljala vzdolž Ulice Igo Gruden desno proti Sinhrotronu ter nazaj v Ulico Kosovel do restavracije. Med kolesarjenjem je bilo občutiti pomoč električnega motorja, ki je med vožnjo bistveno olajšal poganjanje pedalov.