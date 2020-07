V Bazovici so se približali absolutnemu rekordu

Ekološke sobote so med prebivalci tržaške občine zelo priljubljene, to pa še zlasti velja po večmesečnem premoru zaradi novega koronavirusa, ko je marsikdo izkoristil bolj ali manj prosti čas, da bi se posvetil že dolgo odloženemu pospravljanju domačih prostorov.

Minulo soboto je tako nov letošnji rekord padel v Bazovici, kjer so na prvi letošnji ekološki soboti podjetja AcegasApsAmga nabrali za več kot 14 ton kosovnih odpadkov in se tako približali proseškemu rekordu, ko so na Mandriji leta 2018 nabrali 17 ton odpadkov.

Po poletnem premoru bodo ekološke sobote spet na sporedu septembra. Premične ekološke otoke bodo postavili v Naselju sv. Sergija, pri Sv. Ivanu, na Proseku in spet v Bazovici. Od leta 2014 do danes so na ekoloških sobotah zbrali dobrih 490 ton odpadkov. AcegasApsAmga in Občina Trst sprejemata z navdušenjem odziv občanov, saj se ekološke sobote prirejajo z namenom, da bi zajezili pojav divjega odlaganja odpadkov ob robu cest in v gozdovih.

Kosovne odpadke lahko občani sicer odlagajo celo leto v zbirnih centrih v Ulici Carbonara 3 pri Sv. Jakobu (od 9. do 19. ure in ob nedeljah od 9. do 13. ure), v Ulici Giulio Cesare 10 pri Sv. Andreju, v Ulici Valmartinaga 10 v Rojanu in na Dunajski cesti 84/a na Opčinah (od ponedeljka do petka med 9. in 19. uro).