V Bazovici začeli postavljati montažno šolo (foto in video)

Na vrtu Gospodarske zadruge v Bazovici so danes začeli z nameščanjem montažnih učilnic, v katerih bo v tem šolskem letu delovala domača Osnovna šola Primoža Trubarja-Karla Destovnika Kajuha. Poslopje osnovne šole je namreč potrebno temeljite prenove, zaradi česar je tržaška občinska uprava svojčas določila, da bo za letošnje šolsko leto najela montažne učilnice, enako velja tudi za Otroški vrtec Andreja Čoka na Opčinah. Montažne učilnice prihajajo z zamudo, saj je bazovska šola pouk začela 14. septembra in to pod milim nebom, saj so se učiteljice in učenci zbrali na šolskem dvorišču, isti dan so šli tudi na pohod po Resslovi poti. Drugače so si zasilne prostore uredili v pritličju šolske stavbe (za to so prejeli dovoljenje tržaške občine) in v prostorih Gospodarske zadruge. Ravno zaradi tega so pred kratkim tržaški občinski svetniki Demokratske stranke kritično ocenili zadržanje mestne uprave, katero so v preteklosti večkrat pozvali, naj postavi v ospredje vprašanje šolskih prostorov za ponovni zagon šolske dejavnosti, ter jo opozarjali na nujnost zaključka načrtovanih del in spraševali po časovnici postavljanja montažnih učilnic, a odgovora niso prejeli. Občinska uprava pa je prav na dan začetka pouka sporočila, da je vložila 700 tisoč evrov v manjša dela za preureditev prostorov v približno štiridesetih šolskih stavbah, da bi jih prilagodili zahtevam po varnosti pred možnostjo okužb s koronavirusom.