V Boljuncu aretirali tihotapca s 13 migranti

V Boljuncu so včeraj zgodaj zjutraj policisti aretirali tihotapca z migranti. V avtomobilu je prevažal trinajst oseb, ki so nezakonito prečkale državno mejo. Pribežniki so zaprosili za mednarodni azil, 26-letnega srbskega voznika T.T. pa so policisti aretirali. Prepeljali so ga v tržaški zapor, kjer bo na razpolago državnemu tožilstvu.

Policistom je avtomobil srbske registracije padel v oko in so o njem posumili zaradi zgodnje jutranje ure, ko dejansko ni prometa. Voznik je sicer sprva pritisnil na plin in skušal pobegniti, toda kaj kmalu so ga ustavili. V avtomobilu so odkrili kar trinajst oseb, pri čemer je voznik za večji prostor odstranil zadnji sedež. Ugotovili so, da gre za trinajst nezakonitih migrantov, dvanajst Bengalcev in enega Pakistanca. Eden od njih je bil mladoleten. Pribežnike so prepeljali v sprejemni center, kjer bodo prestali predvideno karanteno. Srbskega voznika pa so aretirali.