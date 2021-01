V Boljuncu bodo namestili prve tlakovce spomina

Boljunec bo prva vas v tržaški okolici in – po Doberdobu, Poljanah in Bonetih na Goriškem – četrta slovenska vas v Italiji, ki bo ob bližnjem dnevu spomina na holokavst dobila spotikavce oz. tlakovce spomina na žrtve nacifašizma, ki jih že vrsto let po Evropi namešča nemški umetnik Gunter Demnig. To pa se ne bo zgodilo 26. januarja, ko bodo v Trstu na pobudo judovske skupnosti položili 13 novih spotikavcev v spomin na krajevne žrtve holokavsta, niti na sam dan spomina, 27. januarja, ampak nekaj dni potem. Namestitev je namreč predvidena za 30. januar, tlakovce bodo namestili na glavni vaški trg Gorico, spominjali pa bodo na tragično usodo treh vaščanov, Marije Slavec, Avgustina Sancina in Viktorije Žerjal Sancin, ki so bili 30. oktobra 1943 odpeljani v Rižarno. Marija Slavec in Viktorija Žerjal Sancin sta bili na isti dan, 21. junija 1944, v Rižarni tudi umorjeni, Avgustin Sancin pa je nekaj mesecev zatem, 12. decembra 1944, umrl v taborišču Mauthausen. Marija Slavec je bila ob smrti stara nekaj manj kot 32 let, Viktorija Žerjal Sancin 25, Avgustin Sancin pa 26 let.

Pobudo za namestitev tlakovcev je dala Srenja Boljunec. Kot je dejal njen predsednik Izidor Sancin, je zamisel nastala decembra leta 2019, boljunski jusarji pa so navdih dobili pri drugih podobnih pobudah, zlasti tistih na Doberdobskem.