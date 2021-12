V Boljuncu cepili 228 občanov, od teh 24 nenaročenih

Dvodnevna cepilna kampanja, ki sta jo priredili Občina Dolina in podjetje Asugi v petek in soboto v začasnem cepilnem centru v gledališču Franceta Prešerna v Boljuncu, je bila uspešna. Proti covidu-19 so cepili 228 občanov, od teh 24, ki se niso predhodno naročili in so torej prišli na kraj v upanju, da se bo kdo od najavljenih odpovedal. Teh pa ni bilo veliko. Na srečo so v cepilnem centru imeli manjši rezervni zalogaj cepiv in so tako uspeli zadovoljiti tudi zamudnike.

Cepljenje je potekalo v najboljšem redu in ni bilo težav, so povedali prisotni zdravstveni delavci. Ljudje so bili zadovoljni, še posebej starejši, ker jim je bila tako prihranjena pot v bolj oddaljena cepilna središča. Cepljenje v bližini doma pa prav gotovo zagotavlja veliko prednost.

Zdravniki specializanti so v veliki večini primerov vbrizgali tretji odmerek cepiva ravno starejšim občanom, občutno manjše število jih je prišlo za drugi odmerek, le redki pa za prvega, kakih sedem ali osem, med njimi približno polovica nenapovedano.

Odločilno vlogo so odigravali prostovoljci civilne zaščite, ki so zagotavljali varnost, red in organizacijo in so zdravstvenim delavcem bili v pomembno oporo. Celoten cepilni postopek je potekal tekoče in brez omembe vrednih čakalnih vrst.