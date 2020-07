V Boljuncu (in ponekod drugod) spet neofašistični plakati

Neznanci so ponoči prilepili neofašistične plakate na pročelje občinskega gledališča v Boljuncu ter ponekod v okolici. Plakati so se pojavili tudi na Opčinah in mestoma v mestnem središču Trsta. Gre pa za znane neofašistične plakate, tokrat brez podpisa, ki močno spominjajo na tiste, s katerimi so se v preteklih mesecih ob večkratnih akcijah »izkazali« pristaši neofašistične skupine CasaPound.

Tokratni tarči sta italijanski predsednik Sergio Mattarella in nekdanji, že dolgo let pokojni predsednik, Sandro Pertini. »MATTARELLA COME PERTINI TITINI OGGI TITINI IERI« so zapisali na plakatih in dodali v (spakedrani) slovenščini »MATTARELLA KOT PERTINI DANES IN VČERAJ TITIJSKI«. S tokratnimi plakati neofašisti najbrž »obeležujejo« 13. julij in prihod italijanskega predsednika Sergia Mattarelle ob drugih visokih predstavnikih Italije in Slovenije v Trst ob vrnitvi Narodnega doma slovenski manjšini.