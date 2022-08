V borovem gozdiču ukradla nahrbtnik

Policisti so v borovem gozdiču na barkovljanski obali v petek zvečer prijeli dva moška, ki sta ukradla nahrbtnik. Gre za maroškega in alžirskega državljana, ki so ju prijavili na prostosti, prvega zaradi tatvine v oteževalnih okoliščinah, preprodaje ukradnega blaga ter zaradi kršitve kvestorjeve prepovedi vračanja v Trst, drugega pa zaradi poskusa tatvine v oteževalnih okoliščinah in posredovanja lažnih osebnih podatkov javni osebi.

Na območju so se zadrževale tri patrulje policije, skupno šest policistov. Enega moškega so po besedah očividcev kmalu aretirali, drugega pa so še iskali po gozdiču s svetilkami v rokah.

Našli so ju ob pomoči mladih očividcev, ki so opisali storilca. Policisti so plen vrnili lastnikom.