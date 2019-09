V Borštu začeli odstranjevati ruševine (foto)

V Borštu so danes začeli odstranjevati ruševine dvonadstropne hiše, ki jo je 25. oktobra 2017 raznesla eksplozija. Ulica, ki vodi iz Boršta v Zabrežec, je bila zaradi posledic ekplozije do letošnjega januarja zaprta za promet. Zdaj pa bodo sanirali območje, dela bodo predvidoma trajala približno mesec dni.

Občina Dolina medtem sporoča, da je zaradi odstranjevanja ruševin odredila sledeče omejitve za promet od danes (ponedeljka, 9. septembra), do zaključka del, ki bodo predvidoma trajala en mesec: odsek občinske ceste pri hišni št. 114 v Borštu bo zaprt od 8.30 do zaključka del, veljala pa bo tudi prepoved parkiranja na odseku občinske ceste, od križišča z deželno cesto št. 11, pri hišni številki 74 v Zabrežcu, do hišne številke 114 v Borštu.

Dolinski župan Sandy Klun je pojasnil, kot smo poročali, da je bila ulica od nesreče naprej dlje časa zaprta, v zadnjem obdobju pa je bila prevozna, čeprav znatno ožja, ker je bila porušena hiša zavarovana s pregradami. Za odstranjevanje ruševin bodo poskrbeli zasebniki, je še povedal, občina pri izvajanju del nima nobene vloge.