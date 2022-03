V Burlo prihajajo prvi ukrajinski bolniki

Jutri je predviden prihod prvih ukrajinskih malih pacientov, ki jih bodo sprejeli v tržaški pediatrični bolnišnici Burlo Garofolo. V jutranjih urah pričakujejo približno dvajset otrok, starih med štiri in petnajst let. V veliki čakalnici v pritličju bolnišnice bodo vzpostavili triažni sistem, dva zdravnika bosta male bolnike pregledala in jih razporedila k zdravnikom ustreznih specialnosti. Triaža bo pomenila tudi prvi stik bolnika s tržaško urgentno službo, zato bodo na pomoč priskočili tudi ukrajinski kulturni posredniki, ki bodo zdravnikom pomagali prevajati zdravniške kartoteke, napisane v jeziku in pisavi, ki jih tržaški zdravniki ne razumejo. V ukrajinščini in cirilici.

V jutranjih urah naj bi se, če ne bo prišlo do nepričakovanih dogodkov, končala več kot 1600 kilometrov dolga pot iz Kijeva, preko Lviva do Trsta. V normalnih okoliščinah bi za to pot potrebovali okoli 20 ur. A ti potniki bodo potovali veliko več kot 20 ur. Po virih, ki želijo biti neimenovani, so danes okoli 12. ure prispeli v Lviv, ki se nahaja nekaj deset kilometrov od poljske meje. Prihod v Trst so organizatorji prevoza zato predvideli za jutri okoli osme ure zjutraj, a nato so sporočili, da so zastoji na mejah daljši od tistega, kar so sprva predvideli. Bojda zato, ker vsi niso imeli urejenih dokumentov. Prevoz bolnikov, med katerimi so kronični in onkološki bolniki, je organizirala pravoslavna cerkev iz romunskega mesta Oradea, njihov glavni sogovornik pa je direktno bolnišnica Burlo Garofolo.