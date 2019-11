V čelnem trčenju na Obalni cesti štirje poškodovani

Sinoči ob 22.30 sta na tržaški Obalni cesti, na odseku, kjer je zaradi del zoženo cestišče, čelno trčila avtomobila suzuki in fiat 600. Štiri osebe so bile poškodovane. Gasilci so za reševanje voznice fiata 600, da bi jo izvlekli iz razbitin, morali uporabiti pnevmatske klešče. Vse poškodovane so reševalci službe 118 prepeljali v katinarsko bolnišnico. Na kraju so bili poleg gasilcev in reševalcev službe 118 tudi prometna policija in lokalni policisti. Obalna cesta je bila zaradi odstranjevanja posledic nesreče več časa zaprta za promet.