V delovni nesreči poškodovana mlajši in starejši moški

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so popoldne posredovali v bližini območja nekdanje železarne, kjer sta bila v zunanjih prostorih enega od tamkajšnjih industrijskih objektov mlajši in starejši moški vpletena v delovno nesrečo. Podrlo ju je vozilo, medtem ko sta hodila, pri čemer ju je odbilo dva metra stran. Po neuradnih vesteh se je nesreča pripetila na logistični ploščadi. Poškodovana pa naj bi bila moški, star okrog 70 let in 19-letnik.

Na kraj sta prišla reševalno vozilo in zdravniški avtomobil. Zdravstveno osebje jima je nudilo najnujnejšo oskrbo, vseskozi sta bila pri zavesti. Prepeljali so ju v katinarsko bolnišnico, kamor so ju sprejeli z rumeno triažno kodo. Zdravniki so ugotovili, da sta utrpela več poškodb in domnevnih zlomov.