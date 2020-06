V devinsko-nabrežinski občini namestili protihrupne pregrade

Podjetje Autovie venete zaključuje dela na območju devinsko-nabrežinske občine, kjer ob avtocestnem priključku postavlja protihrupne pregrade. Danes od 8.30 bo žerjav dvigoval velika tramova, s pomočjo katerih bodo namestili zadnje steklene panoje. Zaradi tega bo promet nekoliko omejen: možno je, da bodo v dopoldanskih urah začasno zaprli za promet devinski izvoz (v smeri proti Benetkam). Do večera bodo na istem vozišču obnovili talno signalizacijo in nato odstranili vse hitrostne omejitve, ki veljajo od začetka del. V naslednjih dneh – do 10. julija – bodo delavci zaključili še zadnje posege, ampak zunaj vozišča.

Na občinskem ozemlju je podjetje Autovie venete v tem obdobju namestilo 18 tisoč kvadratnih metrov protihrupnih pregrad, ki so visoke od štiri do šest metrov. Dela sodijo v sklop načrta za zmanjšanje zvočnega onesnaževanja, v katerega so vložili 5,2 milijona evrov.