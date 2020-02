V Devinu 30 novih parkirnih mest

Parkirišče na t.i. zemljišču Zecchin v Devinu bodo končno odprli na začetku marca. Parkirišče na levi strani cestišča (v smeri proti vaškemu centru) je občanom prepustil Jadranski zavod združenega sveta, dolgo let pa je bilo neuporabno. Z zavodom je Občina že novembra podpisala konvencijo, tako da so se lahko začela dela, ki se sedaj le zaključujejo. Zaraščeno območje so očistili, zemljišče ustrezno zravnali in po njem posuli grušč. Ob vhod so postavili prometni znak, ki prepoveduje vstop oz. parkiranje avtodomom, v kratkem pa bodo namestili tudi visoki drog, ki bo tudi fizično preprečil njihov vstop. Nastalo bo kakih 30 parkirnih mest, ki jih bodo lahko koristili vsi vaščani, ki se bodo odpravili na primer v lekarno, na pošto, na banko oz. v zdravnikovo ordinacijo.

