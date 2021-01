V Devinu ne bo več poplavljalo ceste do portiča

S 1. februarjem se bodo v Devinu začela dela za preureditev dvižne naprave za odvodnjavanje v bližini nekdanje čistilne naprave pri restavraciji Dama Bianca s ciljem, da se ob obilnih padavinah odpravi pojav poplavljanja ceste, ki iz vasi pelje do portiča. Dogaja se namreč, da ob močnem deževju obstoječi greznični sistem ne omogoča primernega odtekanja vode, ki tako začenja bruhati iz jaškov in poplavlja cesto, da se le-ta spremeni v hudournik.

Zato bosta podjetje AcegasApsAmga in Občina Devin - Nabrežina poskrbela za prenovo notranjosti dvižne naprave in gradnjo odtoka z večjo zmogljivostjo. Tako bo poskrbljeno za normalno odtakanje deževnice tudi v slučaju obilnih padavin. Dela naj bi trajala približno dva meseca in so del širšega načrta krajinske in okoljske zaščite podjetja AcegasApsAmga in občinske uprave, ki je vključeval tudi pretekla dela za prenehanje delovanja stare razkuževalne naprave v Ribiškem naselju ter preureditve čistilne naprave v Devinu s preusmeritvijo odplak do čistilne naprave v Sesljanu. Vsi omenjeni ukrepi so precej zmanjšali vpliv na okolje, poudarjajo pri AcegasApsAmga in devinsko-nabrežinski občinski upravi.