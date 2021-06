V dolini Glinščice padla z višine šestih metrov

Danes zjutraj malo po 10. uri je v dolini Glinščice potekala reševalna akcija. Poškodovala se je 58-letna Goričanka, ki ji je spodrsnilo v steni in je padla z višine šestih metrov. Na kraj so prispeli gorski reševalci, gasilci in reševalci službe 118. Gasilci in gorski reševalci so ponesrečenko na nosilu prenesli do reševalnega vozila, kjer so po prvih podatkih ugotovili, da naj bi bila utrpela zlom obeh gležnjev.

Reševalna akcija je imela večji odmev med domačini, kajti je na kraj priletel tudi helikopter. Slednji pa ni imel nič skupnega z reševanjem, saj je v dopoldanskih urah, kot so povedali gasilci, potekala vaja civilne zaščite.