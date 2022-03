Gorski reševalci so včeraj posredovali v Dolini Glinščice, kjer se je med plezanjem poškodovala 25-letna Tržačanka. Čeprav je bila pripeta na vrv, je padla in se močno udarila v nogo. Gorski reševalci, ki so že bili na kraju zaradi tekaške tekme, so žensko opazili in jo kmalu dosegli. Nudili so ji prvo pomoč, nato so jo privezali na nosilo in jo previdno spustili na cesto, ki pelje v Botač. Plezalec, ki je bil z njo, jo je pospremil v bolnišnico.