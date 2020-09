V Dolini Glinščice reševali Rimljana

Pripadniki deželne gorske reševalne službe in gasilci so bili pozno popoldne v Dolini Glinščice zaposleni z reševanjem mladega rimskega para, ki je zašel s poti in ostal blokiran. Dvajsetletna fant in dekle sta se do reke Glinščice podala po običajni stezi, nazaj grede pa nista ubrala omenjene steze, ampak kanal z naplavnim materialom, kmalu zatem pa sta ostala blokirana med skalami kakih sto metrov stran od slapa in nista mogla ne naprej ne nazaj. Sledil je klic na interventno številko 112, kjer so aktivirali gorske reševalce. Eden od le-teh, ki se je iz Botača podal na drugo stran doline, da bi ugotovil, kje se spustiti po vrvi, je opazil par. Pridružil se je drugim šestim reševalcem in skupaj so spustili vrvi za kakih trideset metrov. Fanta in dekle so opremili s čelado in varnostnim pasom, ju zvezali in dvignili na varnejše mesto na stezi.