V dolini Glinščice se je poškodoval 28-letni Slovenec

Kot smo poročali, so v soboto pod večer gasilci, gorski reševalci in reševalci službe 118 v Glinščici reševali ponesrečenca.

Poseg se je zaključil okrog 22. ure, so sporočili gorski reševalci. Šlo je za reševanje 28-letnega slovenskega državljana J.P., ki je blizu slapa padel in si zlomil nogo. Alarm je ob 18.50 sprožil prijatelj.

Reševanje je bilo težavno zaradi močne konstitucije ponesrečenca. Gorski reševalci so ga z vrvmi dvigali 120 metrov do zgornje steze, nato so ga na nosilu prenesli do ceste, kjer ga je pričakal rešilec. Reševalci službe 118 so ga nato prepeljali v katinarsko bolnišnico.