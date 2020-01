V Dolini nov razpis za redarja

Občina Dolina razpisuje javni natečaj za kritje enega mesta lokalnega policista z znanjem slovenskega jezika, PLA kategorije, plačilni razred PLA1 (deželna kolektivna delovna pogodba osebja lokalnih uprav v Furlaniji - Julijski krajini za nevodstveno osebje) s pogodbo s polnim delovnim časom in za nedoločen čas. Prijave za javni natečaj morajo dospeti na Občino Dolina, na naslov Dolina 270 (poštna številka 34018), najkasneje do 6. februarja, tj. 30 dni po objavi v Uradnem listu v 4. posebni seriji za natečaje in izpite (7. januarja 2020).

Naj spomnimo, da je Občina Dolina podoben razpis priredila lani, ko je ponujala tri mesta za lokalne policiste; takrat je dva zaposlila za nedoločen čas, tretje mesto pa je ostalo nekrito in se lahko kandidati prijavijo sedaj.