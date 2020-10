V Dolini oljke za 34 novorojenčkov

Od maja 2019 do maja 2020 se je ozemlju Občine Dolina rodilo štiriintrideset otrok. Njim in družinam je tudi letos občinska uprava podarila oljčno sadiko, simbol miru, sprave in radosti.

Tradicija sicer veleva, da se mlado drevesce pokloni v okviru večje prireditve in slovesnosti, a zaradi izrednih koronavirusnih razmer je predaja potekala včeraj, v soboto, 24. oktobra, dopoldne zelo enostavno, a vseeno občuteno. V prostorih Torkle Parovel v dolinski obrtni coni sta župan Sandy Klun in Antonio Ghersinich, pristojni odbornik za produktivne dejavnosti in gospodarski razvoj ter turistično promocijo, sprejemala družine in jim ob oljčni sadiki izročila še steklenico olja, ki jo letos poklanja kmetija Parovel. Brez običajne slovesnosti, ampak z istim navdušenjem se tako obnavlja dvanajst let stara navada, ki si jo je leta 2008 zamislil oljkar Gioacchino Fior Rosso. S časom je predajo osvojila občina v sodelovanju z domačimi oljkarji.

»Oljka je tudi simbol prijateljstva in združevanja. Naša občina je pred štiridesetimi leti ponovno začela z gojenjem tega drevesa in kot uprava si želimo, da bi se zapuščena zemljišča na občinskem ozemlju, kjer se le da, posadilo z oljkami,« je med drugim dejal dolinski župan Sandy Klun.

Z nasmehom pod obrazno masko so družine z novorojenci v naročju sprejemale simbolično darilo. Sadiko bo večina posadila na domači vrt, kdor nima te možnosti pa bo drevesce posadil na vrt sorodnika. Prav vsem pa je dvanajstletna navada pri srcu.