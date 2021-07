V Dolini reševali jadralno padalko

Miljski in tržaški gasilci so imeli v sredo zvečer opravka z nenavadno intervencijo. V Dolini so z drevesa reševali mlado jadralno padalko. K sreči se je vse skupaj končalo dobro.

Jadralna padalka, ki naj bi vzletela s Socerba (območje okoli doline Glinščice je med ljubitelji tega športa zelo priljubljeno), je med pristajanjem izgubila nadzor nad padalom, veter pa jo je ponesel na krošnjo drevesa, ki stoji ob hišah. Dekle je s padalom ostalo ujeto v krošnji približno dva metra visoko, samo se ni moglo spustiti do tal.

Okrog 19.30 so prispeli miljski gasilci, njihovi kolegi z avtolestvijo in tudi pripadniki posebne enote za reševanje v gorah, jamah in rekah. Nepoškodovano mlado padalko so varno spravili na tla, z avtolestvijo so z drevesa odstranili še padalo.