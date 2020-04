V domovih za starejše občane pozitiven vsak peti bris

Delež pozitivnih brisov na novi koronavirus v domovih za starejše občane na Tržaškem in Goriškem znaša 19,6 odstotka, kar je precej manj kot po prvem odvzemu brisov delu oskrbovancev - takrat je bilo pozitivnih nekaj čez 29 odstotkov brisov. To je povedal podpredsednik deželne vlade Riccardo Riccardi med videosejo dežlenega sveta FJK, preden se je ta zaradi tehničnih težav prekinila (nato so jo dokončno preložili na drug datum).

Na območju, za katero je pristojno zdravstveno podjetje Asugi, so v domovih za starejše našteli 320 primerov okužbe s koronavirusom, do 27. aprila pa je umrlo 56 okuženih oskrbovancev (24 teh v bolnišnicah). Okužbe so doslej zaznali v 24 od 96 domov na tem ozemlju. Riccardi je izpostavil podatek, da je bil v tednu od 29. marca porast števila okuženih 41,7-odstoten, v tednu od 4. aprila pa le 2,3-odstoten.