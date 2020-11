V domu za starejše občane v Križu skoraj vsi okuženi

Spomladi se jih novi koronavirus ni dotaknil, nazadnje pa so se v zasebnem domu za starejše občane Villa Verde v Križu v nekaj dneh okužili skoraj vsi. Objekt ob pokrajinski cesti so v nedeljo začeli evakuirati, oskrbovance pošiljajo v različne kraje, več tudi v nabrežinski zdravstveni center Pineta del Carso.

V kriškem domu so povedali, da so vedno ravnali zelo previdno in odgovorno, test na koronavirus so opravljali vsaka dva tedna, zato pa si ne razlagajo, kako je prišlo do tovrstnega izbruha. Okužilo se je 46 od 48 oskrbovancev (ena oseba je umrla, skoraj vsi ostali pa ne kažejo simptomov covida-19) in 23 od 30 članov osebja. Ravno zaradi pomanjkanja osebja oskrbovancem ne morejo nuditi vseh storitev, zaradi česar je priskočilo na pomoč osebje zdravstvenega podjetja Asugi, s katerim tesno sodelujejo, potrebna pa je popolna evakuacija doma. Položaj naj bi bil v tem trenutku kolikor toliko pod nadzorom, zagotavljajo v Villi Verde.