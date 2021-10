V drugič naskakujejo naziv mesto vina

Da je v slogi moč, potrjujejo iz devinsko-nabrežinske občine, kjer s timskim delom in prizadevanji že drugo leto zapored naskakujejo naziv mesto vina. Občina je - kot smo že poročali - 29. septembra znova vložila kandidaturo za naziv mesto vina 2022 (Città del Vino). Po lanski uvrstitvi na prestižno drugo mesto za slovitim Barolom, bo moči letos merila s prav tako uglednim tekmecem, mestom Melfi na Siciliji. Zaupanje v domače vinsko bogastvo, ki ga idealno nadgrajuje še cela vrsta gastronomskih in kulturnih odličnosti, je devinsko-nabrežinsko upravo spodbudilo v spet nov poskus, o katerem se bo 21. novembra izrekla ocenjevalna komisija Vsedržavnega združenja mest vina (Associazione Nazionale Città del Vino). Zmaga bi navrgla nekaj več kot 1,2 milijona evrov, je zbrane pri stojnici, ki jo v naselju Barcolana občina deli s SDGZ, nagovoril devinsko-nabrežinski odbornik za turizem Massimo Romita.

Kandidatura, ki je po besedah devinsko-nabrežinske županje Daniele Pallotta dodana vrednost, ima podobno kot lansko leto deželni pridih, saj jo podpirajo vsa mesta vina iz dežele FJK in sosednje občine ter ustanove, želi pa promovirati edinstvenost širokega prostora in njegovih odličnosti, je dodal deželni koordinator mest vina FJK Tiziano Venturini – pri nas so to zlasti teran in vitovska, seveda pa nikakor ne gre prezreti območja bogatega s kulturo in zgodovino, tradicijami in hkrati inovativnostjo. Staviti želimo na kakovost, je dejal, Pallotta pa je dodala, da si prizadevajo, da bi privabljali turiste, ki bi se potem k nam še vračali.