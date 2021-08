V dveh letih kolesarska pot med Komnom in Sežano

V dveh letih bo Komen in Sežano povezala 19,9 kilometra dolga kolesarska pot. Občini Sežana in Komen sta zanjo pridobili 3,8 milijona evrov iz evropskih skladov za trajnostno mobilnost, k skupno 4,6 milijona evrov vrednemu projektu bosta prispevali le okrog 850.000 evrov davka.»Čakamo tudi na skorajšnjo odobritev 1,7 milijona evrov za izgradnjo utrjene kolesarske povezave od Komna do Sežane v okviru projekta Geomob,« je na slavnostni seji ob komenskem občinskem prazniku sredi junija povedal komenski župan Erik Modic. Poldrugi mesec kasneje je čakanja konec. Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v sodelovanju z ministrstvom za infrastrukturo ta teden potrdila projekt regijske kolesarske povezave na Krasu Geomob.

»V okviru projekta se bo do konca leta 2023 uredilo 27,2 kilometra kolesarskih poti, od tega 14,6 kilometra na območju občine Sežana in 12,6 kilometra na območju občine Komen. Dela zajemajo ureditev 19,9 kilometra dolge glavne trase med Sežano in Komnom ter tri ločene povezovalne krake v občini Komen, ki se navezujejo na glavno traso,« so sporočili s sežanske občine.Na celotni trasi bodo uredili 2,5 kilometra asfaltirane poti in 17,2 kilometra poti s protiprašno zaščito. Na sedmih kilometrih pa bo trasa potekala po obstoječih cestah. Ob poti bodo urejena počivališča v Komnu, Kobjeglavi, Volčjem Gradu, Kosoveljah in na poti Marije Terezije na križišču proti Dutovljam, v Sežani pa pri pokopališču tudi kolesarnica. Marica Uršič Zupan, Primorske novice