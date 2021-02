V eni minuti do očarljivosti Devinskih sten (video)

V eni minuti videoposnetka kar 107 hektarjev naravnega rezervata Devinske stene. Občina Devin - Nabrežina z županjo Danielo Pallotta na čelu cilja na spletno promocijo svojih naravnih biserov. Posnetke so posneli droni, končni izdelek pa je pripravilo podjetje Ikon, Digital Farm iz Štarancana.

Hitro sosledje različnih živali in rastlinskih vrst približuje bistvo naravnega rezervata. Gledalec dobi splošno sliko vsega, kar ga čaka na tem ozkem strmem pasu obale. Na voljo sta različici z italijanskimi in slovenskimi podnapisi. Kmalu pa se jima bosta pridružili še angleška in nemška verzija. Nov videospot si lahko ogledate tudi tukaj spodaj. Občinski odbornik za turizem Massimo Romita je razložil, da bodo s pomočjo spletnih strani in družbenih omrežjih skušali doseči najrazličnejše ljudi, tako iz Furlanije - Julijske krajine in bližnjih italijanskih dežel kot iz bolj oddaljenih dežel in tujcem.